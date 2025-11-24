В Кремле прокомментировали информацию об обновленном плане США по Украине

По словам Дмитрия Пескова, Россия не получала обновленный проект плана США по Украине по итогам переговоров представителей Киева и Вашингтона в Женеве. «Мы читали заявления по итогам дискуссий, состоявшихся в Женеве. Пока официально мы ничего не получали», — отметил он. Ранее Белый дом сообщил, что США и Украина составили обновленный и доработанный проект мирного соглашения по итогам переговоров в Женеве. Американский госсекретарь Марко Рубио назвал встречу делегаций двух стран продуктивной.

В Кремле прокомментировали информацию об обновленном плане США по Украине. С соответствующим высказываем выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает RT.

По словам представителя Кремля, Россия не получала обновленный проект плана США по Украине по итогам переговоров представителей Киева и Вашингтона в Женеве.

«Мы читали заявления по итогам дискуссий, состоявшихся в Женеве. Пока официально мы ничего не получали», — отметил он.

Ранее в Белом доме сообщили, что США и Украина составили доработанный проект мирного соглашения по итогам переговоров в Женеве.

Уточняется, что американский госсекретарь Марко Рубио назвал встречу делегаций двух стран продуктивной.

Напомним, СМИ публиковали мирный план США и ЕС по Украине.