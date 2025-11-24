В Госдуме предложили увеличить штрафы за рекламу в Instagram* и Facebook*

Предлагается ввести штрафы для граждан в размере от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 тысяч до 150 тысяч, для юрлиц — от 500 тысяч до 1 млн. По словам депутата Госдумы Выборного, штраф в 2,5 тысячи рублей никого не останавливает.

В Госдуме предложили увеличить штрафы за рекламу в Instagram* и Facebook*. Депутат Анатолий Выборной направил данный законопроект в Верховный суд, Генпрокуратуру, МВД, пишут «Известия».

Предлагается ввести штрафы для граждан в размере от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 тысяч до 150 тысяч, для юрлиц — от 500 тысяч до 1 млн.

По его словам, штраф в 2,5 тысячи рублей никого не останавливает.

*принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России