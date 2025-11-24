Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 24
Втр, 25
Срд, 26
ЦБ USD 78.92 -0.1 25/11
ЦБ EUR 91.37 0.81 25/11
Нал. USD 79.63 / 79.40 24/11 17:35
Нал. EUR 92.07 / 93.17 24/11 17:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
2 часа назад
143
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
669
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 521
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 246
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Челябинске молодой человек убил девушку и покончил с собой

В Челябинске 32-летний мужчина убил 26-летнюю девушку и покончил с собой. Об этом сообщила «КП-Челябинск».

Инцидент произошел во дворе дома № 27 на улице Гранитной в ночь с 22 на 23 ноября.

Как рассказал изданию источник, пара часто ссорилась и расставалась. Отмечается, что они недавно снова разошлись. Молодого человека это не устроило. Он встретился с девушкой у подъезда, но не знал, что живет она с новым парнем.

По данным «КП», около дома снова произошел скандал. Злоумышленник схватил жертву, начал трясти и опрокинул за небольшой заборчик на клумбу. Затем убил.

Уточняется, что новый возлюбленный девушки стал свидетелем случившегося.

Фото: Егор Поребей, «КП-Челябинск»