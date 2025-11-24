В Челябинске молодой человек убил девушку и покончил с собой

В Челябинске 32-летний мужчина убил 26-летнюю девушку и покончил с собой. Об этом сообщила «КП-Челябинск».

Инцидент произошел во дворе дома № 27 на улице Гранитной в ночь с 22 на 23 ноября.

Как рассказал изданию источник, пара часто ссорилась и расставалась. Отмечается, что они недавно снова разошлись. Молодого человека это не устроило. Он встретился с девушкой у подъезда, но не знал, что живет она с новым парнем.

По данным «КП», около дома снова произошел скандал. Злоумышленник схватил жертву, начал трясти и опрокинул за небольшой заборчик на клумбу. Затем убил.

Уточняется, что новый возлюбленный девушки стал свидетелем случившегося.

Фото: Егор Поребей, «КП-Челябинск»