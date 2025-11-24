В бюджет Рязанской области поступило 1,4 млрд рублей транспортного налога

Рязань
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
2 часа назад
143
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
669
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 521
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 246
В бюджет Рязанской области поступило более 1,4 миллиарда рублей транспортного налога в 2024 году, это на 9,6% больше по сравнению с 2023 годом. Об этом РЗН. Инфо рассказали в министерстве финансов Рязанской области.

Доходы регионального бюджета от уплаты транспортного налога в 2024 году составили 1 409,5 миллиона рублей, что на 123,5 миллиона рублей превышает показатель 2023 года. В январе-октябре 2025 года от транспортного налога в бюджет региона поступило 850,5 миллиона рублей. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 34,6 миллиона рублей, или 2,5%.

В 2026 году прогнозируется дальнейшее увеличение прибыли — на 35,6 миллиона рублей (то есть еще на 2,6 процентных пункта к оценке 2025 года).

Как и ранее, основной вклад в поступления вносит население:

  • в 2023 году доля физических лиц — 82,2% (1 057,0 млн рублей);
  • в 2024 году — 80,9% (1 139,6 млн рублей).