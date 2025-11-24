Рязань
В Белгородской области БПЛА ударил по АЗС

В Белгородской области БПЛА ударил по территории коммерческого объекта. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

Инцидент произошел 22 ноября в городе Валуйки.

После случившегося пострадали двое. Один мужчина с осколочными ранениями кисти и бедра доставлен в больницу. Второй пострадавший находился «в крайне тяжелом состоянии» и получал медпомощь в отделении реанимации.

Кроме того, в результате детонации загорелся грузовик — пожарные расчеты потушили пожар. Также повреждены навес и оборудование.

По данным Telegram-канала «Пепел ➜ Белгород», из-за удара БПЛА произошел пожар на АЗС.

Фото и видео: Telegram-канал «Пепел ➜ Белгород»