В Белгороде военный подорвал гранату в съемной квартире. Об этом сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Отмечается, что 19 ноября в квартиру на проспекте Славы в Белгороде заселился 24-летний военнослужащий из Калуги. Он снял жилье на сутки и пригласил домой девушку.

Молодые люди выпили. По данным канала, во время застолья военный взорвал гранату — он сильно пострадал, его спутница также получила ранения. При этом спасатели нашли в квартире квадрокоптер служащего.

Уточняется, что взрыв привел к ущербу на 1,5 млн рублей — в квартире был пожар, во всем доме повреждены системы отопления и газоснабжения, выбиты окна, часть удара приняла на себя несущая стена. Посекло припаркованные машины, так как квартира была на первом этаже, сообщили в посте.

Видео с места также доступны по ссылке .

Фото и видео взято из Telegram-канала «Осторожно, новости»