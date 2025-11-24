Ученые заявили, что кошки вдвое повышают риск развития шизофрении у своих хозяев

Клинический психолог Елизавета Куликова провела исследование о влиянии кошек на развитие шизофрении у хозяев. Выяснилось, что у владельцев котов риск к шизофрении вдвое выше, чем у других хозяев домашних животных. Причиной этого, по словам эксперта, стал паразит Toxoplasma gondii, который передается человеку от зараженных кошек. Отмечается, что носителями вируса могут быть до 70% владельцев кошек. «Исследование подтвердило, что кошки могут неосознанно влиять на мысли, эмоции и поведение хозяев. Поэтому коты являются потенциальными „триггерами“ для нервных срывов у склонных к психической нестабильности людей», — заключили в посте.

