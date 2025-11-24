Ученые рассказали, что жительница Старой Рязани могла иметь баскские корни

Сотрудники Института общей генетики РАН и Университета «Сириус» изучили останки женщины, найденные в 1888-м году под фундаментом предполагаемого храма Бориса и Глеба. Реконструкция и анализ полной последовательности митохондриальной ДНК показали, что жительница в возрасте от 25 до 35 лет имела западноевропейскую гаплогруппу HV4a1. У современных русских такая группа отсутствует.

Ученые рассказали, что жительница Старой Рязани могла иметь баскские корни. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на исследование в журнале «Генетика».

Сотрудники Института общей генетики РАН и Университета «Сириус» изучили останки женщины, найденные в 1888-м году под фундаментом предполагаемого храма Бориса и Глеба.

Реконструкция и анализ полной последовательности митохондриальной ДНК показали, что жительница в возрасте от 25 до 35 лет имела западноевропейскую гаплогруппу HV4a1. У современных русских такая группа отсутствует.

По мнению ученых, мама женщины может быть родом из Западной Европы и Франко-Кантабрийского региона в частности. Это согласуется со сведениями о роли Старой Рязани как одного из центров торговли и политической жизни на Древней Руси.