Скончалась народная артистка РСФСР Лилия Юдина

Лилия Юдина умерла в 96 лет. О причинах смерти не сообщается. Артистка родилась в 1929 году в Москве. В 1951 году окончила Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина, а в 1953 году присоединилась к труппе Малого театра. Последний раз на сцену театра Юдина вышла в сентябре 2023 года в роли Софьи Турусиной в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты» Александра Островского. В фильмографии актрисы насчитывается 23 работы. Первую роль в кино она исполнила в 1952 году в фильме «Майская ночь, или Утопленница» Александра Роу. Там она сыграла панночку. Среди других ее работ — фильмы «Опасные тропы» (1954), «Ярость» (1965), «Чайковский» (1970).

