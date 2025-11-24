Рязанские врачи спасли недоношенных близнецов

Виктор и Виктория родились на 32 неделе. Малыши родились с весом 1280 и 1080 грамм с разницей в 2 минуты. Дети находились в реанимации 23 дня, сейчас они продолжают лечение под чутким контролем врачей и медсестер отделения патологии новорождённых и недоношенных. Отмечается, что близнецы стали шестым и седьмой у мамы Елизаветы.

