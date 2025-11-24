Рязанские полицейские задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

Оперативники получили ориентировку на розыск 32-летнего нарушителя. Мужчину обвинили в уклонении от уплаты алиментов. Полицейские выяснили, где может находиться преступник. Там его задержали. Теперь злоумышленника передадут инициаторам розыска