Рязанские полицейские задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Оперативники получили ориентировку на розыск 32-летнего нарушителя. Мужчину обвинили в уклонении от уплаты алиментов.
Полицейские выяснили, где может находиться преступник. Там его задержали.
Теперь злоумышленника передадут инициаторам розыска