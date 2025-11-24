Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 24
Втр, 25
Срд, 26
ЦБ USD 79.02 -1.71 22/11
ЦБ EUR 90.56 -2.04 22/11
Нал. USD 79.40 / 79.60 24/11 14:19
Нал. EUR 92.63 / 93.37 24/11 14:19
Новости
Итоги года New
Публикации
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
655
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 515
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 221
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 704
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Рязанцы стали хранить больше денег на банковских вкладах
Отмечается, что сумма за год увеличилась на 21,4%. На начало октября средства жителей Рязанской области на счетах и вкладах достигли 352,3 млрд рублей. На четверть увеличились остатки средств на срочных вкладах, на которых деньги размещают на определенный период.

Рязанцы стали хранить больше денег на банковских вкладах. Об этом сообщает региональное отделение Банка России.

Отмечается, что сумма за год увеличилась на 21,4%. На начало октября средства жителей Рязанской области на счетах и вкладах достигли 352,3 млрд рублей.

На четверть увеличились остатки средств на срочных вкладах, на которых деньги размещают на определенный период.