Рязанцы стали хранить больше денег на банковских вкладах

Отмечается, что сумма за год увеличилась на 21,4%. На начало октября средства жителей Рязанской области на счетах и вкладах достигли 352,3 млрд рублей. На четверть увеличились остатки средств на срочных вкладах, на которых деньги размещают на определенный период.

Рязанцы стали хранить больше денег на банковских вкладах. Об этом сообщает региональное отделение Банка России.

