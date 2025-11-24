Рязанцы снова встали в огромную пробку на Московском шоссе из-за обрыва проводов

Отмечается, что пробка тянется от Центрального автовокзала до пересечения улицы Вокзальной и Первомайского проспекта. Жители активно общаются в пробке и многие сообщают, что «едут с Московского уже около двух часов». По данным рязанцев, на месте неработающего светофора стоит регулировщик, но пробка не уменьшается.

Рязанцы снова встали в огромную пробку на Московском шоссе из-за обрыва проводов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».

