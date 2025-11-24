Рязанца осудили за долги по алиментам
По данным прокуратуры, 34-летний рязанец не платил алименты на двух детей. Его задолженность превысила 600 тыс. рублей. Суд назначил мужчине наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.
