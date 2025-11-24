Россиян призвали временно не покупать квартиры на вторичном рынке

Причиной такого призыва стал рост «бабушкиных» схем мошенников. Юристы предупреждают, что пока судебная практика не выстроена, покупка вторичного жилья, особенно у пожилых продавцов, остается рискованной. Также сообщается, что «бабушкиной» схемой при продаже квартир начали пользоваться молодые продавцы. Схема остается прежней: покупатель оплачивает квартиру, ждёт переезда, а продавец заявляет, что продал жильё «под давлением мошенников». Полиция принимает заявление, а суд аннулирует сделку.

