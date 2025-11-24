Опубликованы итоги X Международного фестиваля спектаклей о любви «Свидания на Театральной. Семья»

Опубликованы итоги X Международного фестиваля спектаклей о любви «Свидания на Театральной. Семья». Об этом сообщает пресс-служба театра.

Фестиваль прошел с 16 по 23 ноября 2025 года. Его итоги:

«Лучшая история любви» (лучший спектакль) — «Капитанская дочка» (Курганский театр драмы);

«Лучшая работа режиссера» — Роман Габриа, режиссер спектакля «Ивановъ. Русскій Гамлетъ» Гомельского областного драматического театра (Гомель, Беларусь);

«Лучшая женская роль» — Орели Эмбер (Aurèlie Imbert) за роль в спектакле «Nakata» Театральной компании «CIE TELMAH OKUS POKUS» (Марсель, Франция);

«Лучшая мужская роль» — Сергей Юревич за роль Иванова в спектакле «Ивановъ. Русскій Гамлетъ» Гомельского областного драматического театра (Гомель, Беларусь);

«Лучшая мужская роль второго плана» — Иван Шалиманов за роль Пугачёва в спектакле «Капитанская дочка» Курганского театра драмы (Курган);

«Лучшая женская роль второго плана» — Екатерина Сысоева за роль Маши в спектакле «Чайка» Нижнетагильского драматического театра имени Д. Н. Мамина-Сибиряка (Нижний Тагил);

«Лучший актерский дуэт» — Татев Газарян роль хозяйки и Гагик Мадоян роль хозяина в спектакле «Сердишься?» Государственного театра «Амазгаин» им. Соса Саркисяна (Ереван, Армения);

«Лучший актерский ансамбль» — спектакль «Переполох в доме Сганареля» Новомосковского филиала Тульского государственного театра драмы имени М. Горького (Новомосковск);

«Лучшая работа художника-постановщика» — Валида Кажлаева художник-постановщик спектакля «Чайка» Нижнетагильского драматического театра имени Д. Н. Мамина-Сибиряка (Нижний Тагил);

«Лучшая работа художника по костюмам» — Наталья Агарёва художник по костюмам спектакля «Переполох в доме Сганареля» Новомосковского филиала Тульского государственного театра драмы имени М. Горького (Новомосковск);

«Лучшее музыкальное оформление спектакля» — спектакль «АЗНАВУР: путешествие сквозь время и музыку» — Ереванский государственный камерный театр (Ереван, Армения);

«Лучшая работа художника по свету» — Борис Ганецкий художник по свету спектакля «Дни Турбиных» Костромского драматического театра имени А. Н. Островского (Кострома).

Также во время фестиваля начал работу Театральный салон — камерное пространство для культурного досуга, где соединяются искусство, общение и атмосфера высокой культуры. Салон создан для поддержки эстетического вкуса, и возрождения культурных традиций России.