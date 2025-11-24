Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 24
Втр, 25
Срд, 26
ЦБ USD 78.92 -0.1 25/11
ЦБ EUR 91.37 0.81 25/11
Нал. USD 79.51 / 80.38 24/11 18:15
Нал. EUR 92.00 / 93.47 24/11 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
5 часов назад
203
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
685
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 524
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 267
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Опубликованы итоги X Международного фестиваля спектаклей о любви «Свидания на Театральной. Семья»
Фестиваль прошел с 16 по 23 ноября 2025 года. С его итогами можно ознакомиться на нашем сайте.

Опубликованы итоги X Международного фестиваля спектаклей о любви «Свидания на Театральной. Семья». Об этом сообщает пресс-служба театра.

Фестиваль прошел с 16 по 23 ноября 2025 года. Его итоги:

  • «Лучшая история любви» (лучший спектакль) — «Капитанская дочка» (Курганский театр драмы);
  • «Лучшая работа режиссера» — Роман Габриа, режиссер спектакля «Ивановъ. Русскій Гамлетъ» Гомельского областного драматического театра (Гомель, Беларусь);
  • «Лучшая женская роль» — Орели Эмбер (Aurèlie Imbert) за роль в спектакле «Nakata» Театральной компании «CIE TELMAH OKUS POKUS» (Марсель, Франция);
  • «Лучшая мужская роль» — Сергей Юревич за роль Иванова в спектакле «Ивановъ. Русскій Гамлетъ» Гомельского областного драматического театра (Гомель, Беларусь);
  • «Лучшая мужская роль второго плана» — Иван Шалиманов за роль Пугачёва в спектакле «Капитанская дочка» Курганского театра драмы (Курган);
  • «Лучшая женская роль второго плана» — Екатерина Сысоева за роль Маши в спектакле «Чайка» Нижнетагильского драматического театра имени Д. Н. Мамина-Сибиряка (Нижний Тагил);
  • «Лучший актерский дуэт» — Татев Газарян роль хозяйки и Гагик Мадоян роль хозяина в спектакле «Сердишься?» Государственного театра «Амазгаин» им. Соса Саркисяна (Ереван, Армения);
  • «Лучший актерский ансамбль» — спектакль «Переполох в доме Сганареля» Новомосковского филиала Тульского государственного театра драмы имени М. Горького (Новомосковск);
  • «Лучшая работа художника-постановщика» — Валида Кажлаева художник-постановщик спектакля «Чайка» Нижнетагильского драматического театра имени Д. Н. Мамина-Сибиряка (Нижний Тагил);
  • «Лучшая работа художника по костюмам» — Наталья Агарёва художник по костюмам спектакля «Переполох в доме Сганареля» Новомосковского филиала Тульского государственного театра драмы имени М. Горького (Новомосковск);
  • «Лучшее музыкальное оформление спектакля» — спектакль «АЗНАВУР: путешествие сквозь время и музыку» — Ереванский государственный камерный театр (Ереван, Армения);
  • «Лучшая работа художника по свету» — Борис Ганецкий художник по свету спектакля «Дни Турбиных» Костромского драматического театра имени А. Н. Островского (Кострома).

Также во время фестиваля начал работу Театральный салон — камерное пространство для культурного досуга, где соединяются искусство, общение и атмосфера высокой культуры. Салон создан для поддержки эстетического вкуса, и возрождения культурных традиций России.