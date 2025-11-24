Рязань
Несколько улиц в Рязани 25 ноября останутся без холодной воды
С 09:30 до 17:00 25 ноября отключат холодную воду на улицах: Касимовское шоссе, дома №№ 38, 38 корпус 1, 42, 42 корпус 1; Советской Армии, дома №№ 1/34, 3, 3 корпус 1, 5, 5 корпус 1, 5 корпус 2, 7, 7 корпус 1; Тимакова, дом № 12 корпус 1.

Несколько улиц в Рязани 25 ноября останутся без холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».

С 09:30 до 17:00 25 ноября отключат холодную воду на улицах:

  • Касимовское шоссе, дома №№ 38, 38 корпус 1, 42, 42 корпус 1;
  • Советской Армии, дома №№ 1/34, 3, 3 корпус 1, 5, 5 корпус 1, 5 корпус 2, 7, 7 корпус 1;
  • Тимакова, дом № 12 корпус 1.