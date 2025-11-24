Начальником управления энергетики и ЖКХ Рязани стал Павел Морковин
Морковин вступил в должность 24 ноября. Соответствующее распоряжение подписал и. о. главы администрации Рязани Борис Ясинский. Ранее чиновник работал в ООО «Завод Техно» на разных должностях. Также возглавлял МКП «ЖКХ Рязанский Водоканал» в Рязанском районе и руководил МП «Водоканал города Рязани». В последнее время занимал пост начальника управления ЖКХ Рязанского района.
