На Окружной дороге начали реконструкцию автозаправочного комплекса

По данным Госстройнадзора, речь идет об автозаправочном комплексе № 4, который находится на 184-м километре Окружной дороги. Сейчас подрядчик занимается подготовкой строительной площадки.