На Окружной дороге начали реконструкцию автозаправочного комплекса
По данным Госстройнадзора, речь идет об автозаправочном комплексе № 4, который находится на 184-м километре Окружной дороги. Сейчас подрядчик занимается подготовкой строительной площадки.
В Рязани начали реконструкцию автозаправочного комплекса. Об этом 24 ноября сообщили в соцсетях регионального Госстройнадзора.
Фото: Госстройнадзор Рязанской области