Эксперты сообщили о возможном повышении банковских комиссий для россиян

Эксперты сообщили о возможном повышении банковских комиссий для россиян. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на экономиста Мери Валишвили.

