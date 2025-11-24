Рязань
Эксперты предрекли резкий рост цен на жилье в 2027 году
Эксперты предрекли резкий рост цен на жилье в 2027 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов компании «Дом. РФ».

Согласно прогнозам специалистов, в 2027 году ставка по рыночной ипотеке может опуститься до 10% и ниже. Это приведет к кратному росту спроса и скачку цен на 10-15%, утверждают эксперты.

Отмечается, что рост цен будет вдвое выше ожидаемой инфляции. Сильнее всего в 2027 году подорожают новостройки — на 9,3% при инфляции в 4%.

К причинам роста цен отнесли сокращение запусков новых жилых проектов в 2023 году. Это, по словам специалистов, приведет к дефициту жилья в будущем. Также причиной роста цен станут дефицит предложения и сильное повышение покупательской активности.

«Цены на жилье вырастут существенно выше инфляции, что может угрожать доступности жилья и показателям нацпроектов. Важны меры поддержки наращивания предложения, особенно в небольших регионах», — отметили в сообщении.