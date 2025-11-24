Более 500 жителей Рязани попали в травмпункт БСМП за неделю

С 17 по 23 ноября в амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 508 пациентам. 140 человек обратились за помощью с переломами; 172 — с ушибами; 94 — с растяжениями; 38 — с ранами. Рязанцам напомнили, что травмпункт БСМП принимает жителей, проживающих во всех районах города, кроме Октябрьского.

Более 500 жителей Рязани попали в травмпункт БСМП за неделю. Об этом сообщает региональный минздрав.

С 17 по 23 ноября в амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 508 пациентам. 140 человек обратились за помощью с переломами; 172 — с ушибами; 94 — с растяжениями; 38 — с ранами.

Рязанцам напомнили, что травмпункт БСМП принимает жителей, проживающих во всех районах города, кроме Октябрьского.