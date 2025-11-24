Армия России освободила еще один пункт в зоне СВО

Населенный пункт Затишье в Запорожской области освободили подразделения группировки российских войск «Восток». Как сообщили в МО, Украина потеряла на данном направлении до 245 военнослужащих, две боевые бронемашины, 11 автомобилей и радиолокационную израильскую станцию RADA.

Армия России освободила еще один пункт в зоне СВО. Об этом 24 ноября сообщили в соцсетях Минобороны.

Населенный пункт Затишье в Запорожской области освободили подразделения группировки российских войск «Восток».

Как сообщили в МО, Украина потеряла на данном направлении до 245 военнослужащих, две боевые бронемашины, 11 автомобилей и радиолокационную израильскую станцию RADA.