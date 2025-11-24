Александр Шевырев: В расходной части бюджета учтены средства на выполнение всех социальных обязательств перед рязанцами

В публичных слушаниях по проекту бюджета Рязанской области на предстоящий трехлетний период, которые прошли в понедельник, 24 ноября, приняли участие депутаты, представители регионального Правительства, министерств и ведомств, прокуратуры, общественных организаций и объединений, муниципальных образований, контрольно-счетной палаты, налоговой службы. Об этом сообщили в облдуме.

Заседание открыл первый заместитель председателя регионального парламента Александр Шевырев. Он отметил, что депутаты тщательно проработали основные характеристики главного финансового документа на профильных комитетах. Публичные слушания предваряют работу над законопроектом в первом чтении.

«При формировании бюджета мы опирались на задачи, которые ставит Президент РФ, губернатор, которые прописаны в национальных целях. В первую очередь, нам важно, что в расходной части бюджета учтены средства на выполнение всех социальных обязательств перед рязанцами, поддержку участников СВО и их семей, создание условий для укрепления экономики региона, — рассказал Александр Шевырев. — Кроме того, предусмотрена индексация социальных выплат выше уровня инфляции, повышение МРОТ и прожиточного минимума. Несомненно, в приоритете направления, имеющие наибольшее влияние на социальное самочувствие: демография, здравоохранение, образование, культура, спорт, благоустройство территорий, ремонт дорог. Анализируя возможности бюджета, депутаты также будут обозначать те острые вопросы, которые есть и в районах, и в областном центре, которые наиболее волнуют людей».

Первый заместитель председателя областной Думы поблагодарил Правительство Рязанской области за эффективную работу над привлечением дополнительных федеральных средств, участие в решении актуальных для жителей вопросов:

«Впервые уже в начале осени на федеральном уровне были практически полностью распределены межбюджетные трансферты регионам. Уже сейчас мы понимаем, что получим значительную поддержку из федерального бюджета. Однако параметры внесенного бюджета не являются окончательными. На прошлой неделе Государственной Думой в третьем чтении принят проект федерального закона о бюджете, которым предусматривается дополнительное распределение трансфертов в предстоящем бюджетном периоде. При рассмотрении проекта областного бюджета во втором чтении соответствующие средства будут внесены в виде поправок».

Вице-губернатор Артем Бранов отметил, что даже в условиях высокой социальной нагрузки на бюджет удалось сохранить основные приоритеты развития области, и выразил уверенность в успешности сотрудничества Правительства области и депутатов регионального парламента:

«Регион активно участвует в реализации национальных проектов и других программ, где требуется дополнительное софинансирование, которое предусмотрено в расходах бюджета. Продолжится в следующем году строительство социально значимых для населения объектов в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта: детский сад в г. Ряжске, школа для одаренных детей, школа № 28 и школа в мкр. Дашково-Песочня в г. Рязань, пристройка к школе в с. Дядьково Рязанского района, ФОК в р. п. Сапожок и крытый каток с искусственным льдом в с. Вослебово Скопинского района. В полном объеме предусмотрены средства на завершение строительства филиала поликлинического отделения Городской клинической больницы № 11 и детского сада в р. п. Александро-Невский. Будет продолжено финансирование мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий (Лыбедского бульвара, улиц Павлова и Пушкина, парка ЦПКиО в Рязани и других объектов в муниципальных образованиях области). Сохранена государственная поддержка АПК, малого и среднего предпринимательства и других значимых отраслей экономики. Среди важных направлений — модернизация коммунальной, сохранение и расширение дорожной инфраструктуры. В рамках дорожного фонда продолжится строительство моста-дублера через р. Ока».

О прогнозировании основных макроэкономических показателей, заложенных в областном бюджете, присутствующим рассказал министр экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев. В частности, он подчеркнул, что в 2025 году на фоне санкционного давления наблюдалась положительная динамика по всем направлениям, выше среднероссийских значений: растет производство в промышленности и сельском хозяйстве, увеличиваются объемы инвестиций и строительных работ, реальные доходы населения и потребительский спрос, на минимальном уровне значения безработицы. Траектория развития в 2026 — 2028 годах будет определяться эффективной реализацией мер государственной поддержки, национальных проектов, сбалансированной бюджетной политикой. Обозначенные четкие приоритеты в расходовании средств на предстоящий трехлетний период позволят сохранить умеренные темпы социально-экономического роста, софинансировать мероприятия в рамках национальных проектов в экономической сфере, улучшении состояния автодорог, поддержке семей с детьми, предпринимательства и повышении производительности труда.

С докладом об основных параметрах областного бюджета выступила министр финансов Рязанской области Марина Наумова:

«Представленный проект областного бюджета полностью отвечает принципу долгосрочной устойчивости и сбалансированности. В сегодняшней ситуации он должен быть не просто гибким, но и способным быстро реагировать на любые непредвиденные обстоятельства. На 2026-й год: доходы — 120,6 млрд рублей, расходы — 125 млрд рублей, дефицит — 4,4 млрд рублей. На социальные выплаты гражданам предлагается направить почти 19 млрд рублей, на индексацию всех социальных мер поддержки — 240 млн. рублей, на поддержку участников СВО и членов их семей — 1,6 млрд рублей. На 12 национальных проектов в рамках 24 государственных программ заложено 28,5 млрд рублей, в том числе 22,6 млрд рублей — средства федерального бюджета. Среди самых бюджетоемких программ на трехлетний период — «Развитие образования» (33,5 млрд рублей), «Дорожное хозяйство и транспорт» (22 млрд рублей), «Развитие здравоохранение (18 млрд. рублей), «Социальная защита и поддержка населения» (14,9 млрд рублей)».

В ходе заседания участники слушаний смогли задать интересующие их вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы.

В завершении заседания председатель профильного комитета областной Думы Сергей Пупков озвучил следующее решение: рекомендовать Рязанской областной Думе продолжить работу над проектом бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов с учетом итогов публичных слушаний.