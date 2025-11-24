Рязань
61-летний рязанец хотел зарезать знакомого из-за обиды
По предварительной информации полицейских, 61-летний мужчина пришел в гараж к 44-летнему знакомому, чтобы выпить алкоголь. Во время застолья возникла ссора. Уточняется, что пожилой мужчина «обиделся на знакомого», взял нож и пригрозил убить хозяина гаража. Потерпевший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ, по которой грозит до двух лет тюрьмы.

В поселке Прибрежный Шиловского района 61-летний мужчина угрожал знакомому ножом. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По предварительной информации полицейских, 61-летний мужчина пришел в гараж к 44-летнему знакомому, чтобы выпить алкоголь. Во время застолья возникла ссора.

Уточняется, что пожилой мужчина «обиделся на знакомого», взял нож и пригрозил убить хозяина гаража.

Потерпевший обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ, по которой грозит до двух лет тюрьмы.