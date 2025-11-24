61-летний рязанец хотел зарезать знакомого из-за обиды

По предварительной информации полицейских, 61-летний мужчина пришел в гараж к 44-летнему знакомому, чтобы выпить алкоголь. Во время застолья возникла ссора. Уточняется, что пожилой мужчина «обиделся на знакомого», взял нож и пригрозил убить хозяина гаража. Потерпевший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ, по которой грозит до двух лет тюрьмы.

