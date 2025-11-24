39-летнюю рязанку осудят за оправдание терроризма

По версии следствия, в 2022 году обвиняемая опубликовала в чате мессенджера комментарий под видеозаписью насильственного преступления, содержащий высказывания, направленные на осуществление публичного оправдания терроризма. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.