В Рязанской области закроют движение по мосту через Оку

Движение по наплавному мосту через Оку в районе села Троица Спасского района приостановят с 10:00 до 12:00 23 ноября по техническим причинам. Рязанцев призвали учитывать информацию при планировании маршрута.

