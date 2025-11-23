В Рязани столкнулись две легковушки

По словам очевидцев, авария случилась 23 ноября на Михайловском шоссе. На кадрах видно, что «Киа» получила механические повреждения — у нее разбит бампер. Данных о пострадавших нет. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги затруднено. Официальная информация уточняется.