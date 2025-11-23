Рязань
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
568
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 472
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 040
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 617
В области 24 ноября будет облачно. Ночью местами ожидаются небольшие осадки (мокрый снег, дождь, ледяной дождь). Днем прогнозируют дождь. Также в регионе местами ожидается гололедица, налипание мокрого снега. Ветер будет южной четверти, 6-11 м/с. Местами порывы могут достигнуть 12-17 м/с. Температура воздуха ночью составит −4…+1°С, днем — +4…+9°С. Ранее для рязанцев выпустили метеопредупреждение.

Рязанцев предупредили о ледяном дожде и мокром снеге. Прогноз погоды разместила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В области 24 ноября будет облачно. Ночью местами ожидаются небольшие осадки (мокрый снег, дождь, ледяной дождь).

Днем прогнозируют дождь. Также в регионе местами ожидается гололедица, налипание мокрого снега.

Ветер будет южной четверти, 6-11 м/с. Местами порывы могут достигнуть 12-17 м/с.

Температура воздуха ночью составит −4…+1°С, днем — +4…+9°С.

Ранее для рязанцев выпустили метеопредупреждение.