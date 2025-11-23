Рязанцев предупредили о ледяном дожде и мокром снеге

В области 24 ноября будет облачно. Ночью местами ожидаются небольшие осадки (мокрый снег, дождь, ледяной дождь). Днем прогнозируют дождь. Также в регионе местами ожидается гололедица, налипание мокрого снега. Ветер будет южной четверти, 6-11 м/с. Местами порывы могут достигнуть 12-17 м/с. Температура воздуха ночью составит −4…+1°С, днем — +4…+9°С. Ранее для рязанцев выпустили метеопредупреждение.