В Рязанской области сбили пешехода

Как сообщается в публикации, ДТП случилось на улице 50 лет СССР в Касимове. Авария произошла на пешеходном переходе. На фото можно увидеть, что пострадавший лежал на асфальте. О его состоянии не сообщается. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Официальной информации не поступало.