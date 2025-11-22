В Рязанской области произошло ДТП

Уточняется, что авария произошла на улице Ленина — это одна из центральных улиц Скопина. Судя по фото, столкнулись две легковушки. На месте работали сотрудники ДПС. О пострадавших не сообщается. Официальной информации не поступало.

В Рязанской области произошло ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «Скопин народный» 22 ноября.

Уточняется, что авария произошла на улице Ленина — это одна из центральных улиц города. Судя по фото, столкнулись две легковушки. На месте работали сотрудники ДПС.

О пострадавших не сообщается. Официальной информации не поступало.

Фото — Telegram-канал «СКОПИН НАРОДНЫЙ»