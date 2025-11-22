В Рязани попали в ДТП маршрутка и ГАЗель

Отмечается, что происшествие произошло на остановке общественного транспорта «Радиоуниверситет». ГАЗель сбила боковое зеркало у маршрутки № 50. Официальной информации не поступало.

На улице Гагарина в Рязани попали в ДТП маршрутка и ГАЗель. Об этом сообщили в Telegram-канале «Рязань. Происшествия» в субботу, 22 ноября.

