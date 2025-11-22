В Рязани подростки прыгали на машинах, в том числе на полицейской

Подростки прыгали на автомобилях, в том числе на «УАЗ Патриот» патрульно-постовой службы, на парковке «Премьера». По информации УМВД, молодые люди оставили механические повреждения на кузове машины. «Сотрудники полиции в кратчайшие разыскали правонарушителей. Пятеро молодых людей были доставлены в ОМВД России по Железнодорожному району Рязани. Их личности установлены — рязанцы в возрасте от 14 до 17 лет», — рассказали в ведомстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в полиции. Кроме того, родителей несовершеннолетних привлекут к административной ответственности.

Фото — скриншот из видео Telegram-канала «Топор. Рязань»