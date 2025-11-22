Рязань
Спрос на банные услуги в Рязанской области вырос почти вдвое в 2025 году
В 2025 году рязанцы потратили банные услуги 185,1 миллиона рублей, что составило 2,8% от общего объема оказанных бытовых услуг населению. Наибольший рост зафиксирован в Рязанском районе — в 4,9 раза. Также в отдельных муниципалитетах по итогам сентября 2025 года отмечен резкий всплеск интереса к саунам и баням: в Шиловском районе спрос вырос в 14,6 раза, в 1,3 раза — в Кораблинском округе, в 1,2 раза — в Рязани.

