Спрос на банные услуги в Рязанской области вырос почти вдвое в 2025 году

В 2025 году рязанцы потратили банные услуги 185,1 миллиона рублей, что составило 2,8% от общего объема оказанных бытовых услуг населению. Наибольший рост зафиксирован в Рязанском районе — в 4,9 раза. Также в отдельных муниципалитетах по итогам сентября 2025 года отмечен резкий всплеск интереса к саунам и баням: в Шиловском районе спрос вырос в 14,6 раза, в 1,3 раза — в Кораблинском округе, в 1,2 раза — в Рязани.

По данным Рязаньстата, за январь—сентябрь 2025 года объем платных услуг по посещению саун и бань в регионе увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2024 годом. Соответствующую статистику разместили в соцсетях Рязаньстата 21 ноября.

