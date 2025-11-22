Рязанский митрополит Марк принял участие в открытии памятника Пушкину в Париже

Отмечается, что 20 ноября во дворе учебного корпуса Российского духовно-культурного православного центра в Париже состоялась официальная церемония открытия памятника великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. На открытии памятника присутствовали прямой праправнук поэта Александр Пушкин и его супруга. Они прибыли из Бельгии.

