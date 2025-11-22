Рязанка вошла в топ-10 международного конкурса Supermodel Universe 2025 в Китае

На конкурсе, в котором участвовали представительницы более 30 стран, большинство участниц были в возрасте около 20 лет. Олеся Мамонова вошла в число десяти финалисток и получила особую номинацию от жюри. «Теперь еще больше людей будут думать о том, что в России самые красивые женщины», — написала девушка. Она также отметила, что гордится тем, как представила Россию: «Выполнила возложенную на меня миссию — достойно представила нашу страну и вошла в топ-10 с такой номинацией».

Рязанская предпринимательница Олеся Мамонова завоевала титул «самая красивая леди» на международном конкурсе Supermodel Universe 2025, который прошел в Китае. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

Фото — страничка ВКонтакте Олеси Мамонтовой