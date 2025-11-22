Рязанец призывал к насилию над полицией в интернете, ему дали условный срок

Рязанец призывал к насилию над полицией в интернете, ему дали условный срок. Об этом сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда.

Приговор огласили 17 ноября. Как установил суд, после объявления в России частичной мобилизации, несогласные предпринимали попытки проведения несанкционированных митингов. Незаконные шествия пресекли сотрудники полиции.

Рязанец не согласился с законными действиями сотрудников полиции по пресечению митингов, и публично призывал к экстремистской деятельности в интернете. Он угрожал насилием либо угрозой его применения полицейским.

Подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся, отметили в пресс-службе. Приговором рязанец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности). Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, осужденного рязанца лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов на 2,5 года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.