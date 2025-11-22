Рязанец объявил о поиске свидетелей ДТП в центре города

По словам автора поста, 19 ноября около дома № 54 на Право-Лыбедской улице неизвестный водитель повредил его автомобиль и скрылся с места ДТП. «Поврежден мой Kia Ceed. Прошу помощи. Если вы стали свидетелем или у вас есть запись с видеорегистратора или камер наблюдения, прошу передать информацию. Вместе мы сможем восстановить справедливость и не допустить повторения подобной ситуации», — написал рязанец.

