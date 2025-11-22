Рязанцев предупредили об уничтожении обломков БПЛА

Отмечается, что днем 22 ноября на территории региона будет проводиться работа по обезвреживанию и ликвидации обломков БПЛА. «Просьба сохранять спокойствие и не пугаться громких звуков. Если вы увидели обломок — приближаться к нему нельзя! Необходимо отойти минимум на 100 метров и позвонить по номеру 112», — отметили в рязанской опергруппе.

Напомним, 20 ноября падение обломков было зафиксировано в нескольких районах Рязани, однако серьезных повреждений гражданской инфраструктуры не было. Тогда над территорией Рязанской области уничтожили 16 БПЛА.

22 ноября в Минобороны сообщили, что в России сбили 69 украинских беспилотников. В списке областей, где работало ПВО, Рязанской области нет.