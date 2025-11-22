Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 22
Вск, 23
Пнд, 24
ЦБ USD 79.02 -1.71 22/11
ЦБ EUR 90.56 -2.04 22/11
Нал. USD 80.11 / 80.65 22/11 08:22
Нал. EUR 92.47 / 93.27 22/11 08:22
Новости
Итоги года New
Публикации
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
Вчера 13:35
492
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 442
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 873
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 511
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Мопсы могут исчезнуть в течение десяти лет из-за генетических проблем
Речь идет не только о мопсах, но и о других популярных «дизайнерских» породах собак — французские и английские бульдоги. Признаки, закрепленные селекцией у этих пород собак, ведут к хроническим заболеваниям — дыхательным расстройствам, инфекциям, нарушениям подвижности и боли. В ответ на кризис заводчики и ученые разработают новую систему «Оценки врожденного здоровья». Собак будут оценивать по 10 критериям, включая анатомию и внешность. В ближайшее время допуск к разведению получат только животные с оценкой не ниже восьми баллов. Через пять лет планка повысится, а через 10 лет — будет действовать только минимальный порог в 10 баллов.

Популярные «дизайнерские» породы собак — мопсы, французские и английские бульдоги — могут исчезнуть в ближайшие 10 лет из-за серьезных проблем со здоровьем, вызванных особенностями их строения: короткой мордой, выпученными глазами и избыточными кожными складками. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на публикацию газеты The New York Post.

Признаки, закрепленные селекцией у этих пород собак, ведут к хроническим заболеваниям — дыхательным расстройствам, инфекциям, нарушениям подвижности и боли.

В ответ на кризис заводчики и ученые разработают новую систему «Оценки врожденного здоровья». Собак будут оценивать по 10 критериям, включая анатомию и внешность. В ближайшее время допуск к разведению получат только животные с оценкой не ниже восьми баллов. Через пять лет планка повысится, а через 10 лет — будет действовать только минимальный порог в 10 баллов.