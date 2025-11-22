Мопсы могут исчезнуть в течение десяти лет из-за генетических проблем

Речь идет не только о мопсах, но и о других популярных «дизайнерских» породах собак — французские и английские бульдоги. Признаки, закрепленные селекцией у этих пород собак, ведут к хроническим заболеваниям — дыхательным расстройствам, инфекциям, нарушениям подвижности и боли. В ответ на кризис заводчики и ученые разработают новую систему «Оценки врожденного здоровья». Собак будут оценивать по 10 критериям, включая анатомию и внешность. В ближайшее время допуск к разведению получат только животные с оценкой не ниже восьми баллов. Через пять лет планка повысится, а через 10 лет — будет действовать только минимальный порог в 10 баллов.

