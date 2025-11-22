«Известия»: в Рязанской области не хватает двух тысяч сотрудников ЖКХ

Рязанская область — один из регионов, где остро ощущается нехватка как квалифицированных специалистов (инженеров, электриков, слесарей), так и рабочих массовых профессий — дворников и разнорабочих. Согласно материалу «Известий», по обобщенным данным по России, зарплаты в ЖКХ за год выросли в среднем на 25% (до 81 тысяч рублей), однако этого недостаточно для преодоления дефицита.

С начала 2025 года 104 предприятия жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области обратились в центр занятости населения с заявками на подбор персонала. Общая потребность в работниках превышает 1,9 тысяч человек, сообщили в «Известиях».

Рязанская область — один из регионов, где остро ощущается нехватка как квалифицированных специалистов (инженеров, электриков, слесарей), так и рабочих массовых профессий — дворников и разнорабочих. Согласно материалу «Известий», по обобщенным данным по России, зарплаты в ЖКХ за год выросли в среднем на 25% (до 81 тысяч рублей), однако этого недостаточно для преодоления дефицита.