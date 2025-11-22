Рязань
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
Отмечается, что по данным синоптиков, в ближайшие 1-2 часа с сохранением в первой половине дня 23 ноября на территории Рязанской области ожидается мокрый снег и дождь, местами гололедица, туман с видимостью 300-800 метров. Рязанцев призвали не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничить время нахождения на улице.

