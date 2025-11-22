Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию разместили на сайте регионального ГУ МЧС 22 ноября.

Отмечается, что по данным синоптиков, в ближайшие 1-2 часа с сохранением в первой половине дня 23 ноября на территории Рязанской области ожидается мокрый снег и дождь, местами гололедица, туман с видимостью 300-800 метров.

Рязанцев призвали не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничить время нахождения на улице. Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей следует звонить по телефону — 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112.

