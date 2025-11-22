Больше 600 рязанцев смогли переселиться в новые дома из аварийного жилья

«В Рыбном ключи от новых квартир получили 146 семей. Теперь они будут жить в комфорте и безопасности. Строительство дома позволило решить проблему расселения граждан из 18 аварийных домов общей площадью шесть тысяч 120 м². Благодаря нацпроекту в Рязанской области уже расселено более 47 тысяч квадратных метров аварийного жилья», — сказал глава региона. Все квартиры в новом доме в Рыбном на улице Большой уже готовы к заселению: выполнен внутренний ремонт, установлено сантехническое и газовое оборудование. Всего в 2025 году в Рязанской области завершено строительство 15 многоквартирных домов для переселения 640 граждан из аварийного фонда в четырех муниципальных районах — Рыбновском, Милославском, Рязанском и Скопинском.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в городе Рыбное завершено расселение жителей из аварийного жилья: 146 семей получили ключи от новых квартир в построенном по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» многоквартирном доме. Информацию разместили на сайте правительства региона.

«В Рыбном ключи от новых квартир получили 146 семей. Теперь они будут жить в комфорте и безопасности. Строительство дома позволило решить проблему расселения граждан из 18 аварийных домов общей площадью шесть тысяч 120 м². Благодаря нацпроекту в Рязанской области уже расселено более 47 тысяч квадратных метров аварийного жилья», — сказал глава региона.

Все квартиры в новом доме в Рыбном на улице Большой уже готовы к заселению: выполнен внутренний ремонт, установлено сантехническое и газовое оборудование.

Всего в 2025 году в Рязанской области завершено строительство 15 многоквартирных домов для переселения 640 граждан из аварийного фонда в четырех муниципальных районах — Рыбновском, Милославском, Рязанском и Скопинском.