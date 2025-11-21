«Зелёный сад — наш дом» порекомендовал рязанцам инвестировать в недвижимость
«Зелёный сад — наш дом» порекомендовал рязанцам инвестировать в недвижимость. Как сообщает пресс-служба компании, рынок недвижимости растёт быстрее любых процентов по вкладам.
«Хотите квартиру в новостройке? Заключите договор и зафиксируйте цену прямо сейчас. Берите ипотеку и спокойно выплачивайте её по графику. Уже через год-два вы заметите, что недвижимость выросла в цене. А значит, вы не только сохранили деньги, но и заработали», — сообщают эксперты «Зеленого сада».
Выберите свою квартиру на сайте:
Узнайте все условия покупки и получите индивидуальное предложение в отделе продаж: