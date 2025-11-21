За сутки в Рязанской области поймали 51 тонированную машину
Всего инспекторы обнаружили 251 нарушение ПДД. Остановили 10 водителей в состоянии опьянения. Два нарушения совершили пешеходы, а 20 — допустили водители грузовых автомобилей.
