За сутки в Рязанской области поймали 51 тонированную машину

Всего инспекторы обнаружили 251 нарушение ПДД. Остановили 10 водителей в состоянии опьянения. Два нарушения совершили пешеходы, а 20 — допустили водители грузовых автомобилей.