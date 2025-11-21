ВС РФ за неделю освободили 16 населенных пунктов в зоне СВО
Украинская армия лишилась до 7690 боевиков. Средства ПВО сбили четыре ракеты ATACMS, четыре Storm Shadow, четыре снаряда HIMARS и больше тысячи беспилотников. ВС РФ поразили 31 склад боеприпасов и материальных средств.
ВС РФ за неделю освободили 16 населенных пунктов в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
