ВС РФ за неделю освободили 16 населенных пунктов в зоне СВО

Украинская армия лишилась до 7690 боевиков. Средства ПВО сбили четыре ракеты ATACMS, четыре Storm Shadow, четыре снаряда HIMARS и больше тысячи беспилотников. ВС РФ поразили 31 склад боеприпасов и материальных средств.