Разработчики представили обновленную версию раздела «Информация», который стал более заметным и удобным в использовании. Функция получила обновленный интерфейс и вынесена в верхнюю часть личных чатов и профиля пользователя. Раздел позволяет делиться короткими сообщениями и эмодзи, чтобы быстро сообщить собеседникам о своем статусе и доступности. Пользователи могут отвечать на «Информацию» собеседника напрямую в чате, нажав на соответствующее уведомление.

В WhatsApp* появилась новая функция. Об этом пишет Газета.RU.

* принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.