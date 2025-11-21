Рязань
В Сараевском районе аграрии продолжат уборку, несмотря на непогоду
В Сараевском районе продолжается уборка подсолнечника, сои и кукурузы из-за плохих погодных условий. По информации местного отдела сельского хозяйства, на утро 21 ноября аграриям осталось убрать еще 5180 гектаров. Из этой площади 782 гектара занимают подсолнечник, 2284 гектара — соя и 2114 гектаров — кукуруза. Галина Шубина, главный специалист отдела сельского хозяйства, сообщила, что на данный момент подсолнечник убран с 5714 гектаров из 6496, с урожайностью 26,3 центнера с гектара. Соя убрана с 15 302 гектаров из запланированных 17 586 гектаров, урожайность составляет 27,2 центнера с гектара. Кукуруза также в процессе уборки: из 3027 гектаров обмолочено 913 гектаров, урожайность — 111,6 центнера с гектара.

