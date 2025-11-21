В рязанскую больницу для осужденных пытались передать телефоны

В рязанскую больницу № 2 для осужденных пытались передать телефоны. Об этом сообщили, а пресс-службе УФСИН по региону.

Инцидент произошел 19 ноября. Злоумышленники перебросили посылку с запрещенными предметами через ограждение учреждения. Задержать их не удалось.

Дежурная смена обследовала район и обнаружила сверток с шестью телефонами.

Проводится проверка.