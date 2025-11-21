В Рязанской области во время рейдов полицейские задержали шесть автомобилей

Рейд по поиску подложных госномеров прошел 20 ноября в Рязанской области. Также ловили транспортные средства без регистрации. В итоге установили нарушения. Всего задержано шесть автомобилей с прекращенной регистрацией и разыскиваемых службой судебных приставов. Нарушители привлечены к ответственности, комплекты номеров с их машин сняли.

